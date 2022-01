В Тонге объявили предупреждение о цунами после извержения подводного вулкана

В королевстве Тонга в субботу было объявлено о возможности цунами после извержения подводного вулкана, а видео, размещенные в социальных сетях, показывают какие большие волны на пляжах.

Об этом сообщает Times of Israel.

Метеорологическая служба Тонга заявила, что предупреждение о цунами действует для всего королевства.

Взрыв вулкана Хунга Тонга Хунга Хаапай был последним в серии впечатляющих извержений.

Пользователь Твиттера опубликовал видео, на котором видно, как волны разбиваются о берег.

«Я буквально слышу извержение вулкана, звучит довольно громко», — написал он, добавив в более позднем посте: «Летит дождь из пепла и крошечной гальки, тьма покрывает небо».

На сайте сообщается, что спутниковые снимки показали 5-километровый (3 мили) шлейф пепла, пара и газа, поднимающийся в воздух примерно на 20 километров (12 миль).

Tonga’s Hunga Tonga volcano just had one of the most violent volcano eruptions ever captured on satellite. pic.twitter.com/M2D2j52gNn

— US StormWatch (@US_Stormwatch) January 15, 2022