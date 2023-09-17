В Ватикане нашли письмо, указывающее на жуткий факт о Холокосте и Папе Римском

В нем описываются зверские преступления, совершенные против евреев.

Архивист Ватикана Джованни Коко нашел переписку, которую вели секретарь Пия XII Роберт Лейбер и доверенный немецкий иезуит Лотар Кениг. Согласно ее содержанию, главе Ватикана в период Второй мировой войны было известно, что поляки и евреи в оккупированной Польше были жертвами преследования нацистами.

Об этом сообщили в итальянской газете Corriere della Sera.

Одно письмо содержит упоминание крематория в лагере смерти Белжец, находившегося в Польше. В нем также упоминается лагерь Освенцим.

По словам архивиста, было обнаружено свидетельство, которое предоставляет свидетельство о потоке новостей о преступлениях немецких нацистов, поступающих в Ватикан во время Холокоста.

Таким образом, Пий XII мог четко понимать, что происходит в концлагерях, потому что Кенинг предоставлял детальное описание казней заключенных в печах. Из-за этой переписки критики и защитники Пия XII могут возродить спор в контексте его беатификации.

Согласно содержанию писем, он просто предпочитал молчать или выражать в общих чертах сожаление о зверствах нацистской Германии, но прямо не осуждал Третий рейх. Также он не упоминал об евреях и том, что их истребляли.

По словам авторов материала, первое лицо Ватикана могло так себя вести по ряду причин.

"Безусловно, дипломатия Святого Престола заботилась о сохранении своей "беспристрастности" по отношению к воюющим сторонам. Возможно, сыграло свою роль и тяжелое наследие тысячелетней неприязни христиан к евреям", — пишут журналисты.

Есть версия, что у Папы Римского был страх перед репрессиями со стороны нацистов после того, как они оккупировали Рим в сентябре 1943 года. Также он мог не упоминать о Холокосте, потому что Кенинг, боясь за свою жизнь и участников сопротивления, попросил Ватикан не предавать огласке его информацию.

Также "Курсор" сообщал, что в Папском библейском институте Ватикана нашли документ, который связан с евреями.