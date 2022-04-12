В Великобритании отреагировали на сообщения о применении химического оружия в Мариуполе

08:02, Вчера
Мировые новости, Политика
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Фото: pixabay.com

Глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прокомментировала сообщения о том, что россия применила химическое оружие против защитников осажденного украинского города Мариуполь.

Вчера вечером бойцы полка «Азов», которые защищают город Мариуполь (Донецкая область), заявили о применении россией* химического оружия. В различных источниках также начали сообщать, что было использовано вещество зарин. Ранее оно уже использовалось в Сирии.

Так, согласно сообщению лидера «Азова» Андрея Билецкого, в результате атаки пострадали три бойца. Кроме того, украинские телеграм-каналы нашли запись эфира российского телевидения, на которой представитель террористической группировки «ДНР» говорил о том, что надо использовать химическое оружие против защитников Мариуполя.

И вот глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс на своей странице в Twitter прокомментировала вчерашнее сообщение о том, что российские войска использовали химическое оружие:

«Сообщается, что российские войска могли применить отравляющие вещества при нападении на жителей Мариуполя. Мы работаем с партнерами для проверки деталей. Любое применение такого оружия будет считаться безжалостной эскалацией конфликта, за которую путин и его режим должны будут ответить», — написала она.

 

Ранее Курсор сообщал, что в сети показали шокирующее видео из Киевской области, где несколько недель зверствовали российские солдаты.

Еще напомним, что в сети показали кадры уничтожения российской техники под Луганском.

Также наш сайт писал, что российские солдаты признаются, что боятся украинских военных и отказываются атаковать.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Аарон Кальвин
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