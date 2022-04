В Великобритании отреагировали на сообщения о применении химического оружия в Мариуполе

Вчера вечером бойцы полка «Азов», которые защищают город Мариуполь (Донецкая область), заявили о применении россией* химического оружия. В различных источниках также начали сообщать, что было использовано вещество зарин. Ранее оно уже использовалось в Сирии.

Так, согласно сообщению лидера «Азова» Андрея Билецкого, в результате атаки пострадали три бойца. Кроме того, украинские телеграм-каналы нашли запись эфира российского телевидения, на которой представитель террористической группировки «ДНР» говорил о том, что надо использовать химическое оружие против защитников Мариуполя.

И вот глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс на своей странице в Twitter прокомментировала вчерашнее сообщение о том, что российские войска использовали химическое оружие:

«Сообщается, что российские войска могли применить отравляющие вещества при нападении на жителей Мариуполя. Мы работаем с партнерами для проверки деталей. Любое применение такого оружия будет считаться безжалостной эскалацией конфликта, за которую путин и его режим должны будут ответить», — написала она.

Reports that Russian forces may have used chemical agents in an attack on the people of Mariupol. We are working urgently with partners to verify details.

Any use of such weapons would be a callous escalation in this conflict and we will hold Putin and his regime to account.

— Liz Truss (@trussliz) April 11, 2022