В Великобритании предупредили о распространении опасной болезни

В мясных продуктах в Великобритании все чаще стали находить опасное заболевание. Речь идет о штамме сальмонеллы «infantis».
Об этом сообщает британская газета The Guardian.
Результаты исследования, которые были получены Бюро журналистских расследований (BIJ) и газетой Guardian, показали, что в мясе птицы была обнаружена бактерия. При этом, ее рост был зафиксирован как в сырой, так и переработанной продукции.
Положительный результат на бактерию также показала говядина, свинина и корма для животных. Анализ некоторых зараженных мясных продуктов и кормов обнаружил устойчивые к антибиотикам штаммы Salmonella infantis.
Известно, что часть зараженного мяса была привезена в Великобританию, но опасный штамм заболевания обнаружили и на местных птицефабриках.
В отчете Агентства по охране здоровья животных и растений выразили беспокойство по поводу скорости распространения опасного штамма сальмонеллы и закрепления бактерии в производственной цепочке страны.
«Курсор» писал ранее, бактерии сальмонеллы, вызывающие острую кишечную инфекцию животных и человека, были обнаружены в мороженом.
Еще мы писали, что министерство здравоохранения сообщило, что проверка, проведенная на линии по производству сухого молока на израильской компании по производству молочных продуктов Tnuva, выявила заражение сальмонеллой.