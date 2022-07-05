В Великобритании предупредили о распространении опасной болезни

Опасный штамм сальмонеллы стали все чаще фиксировать в мясных продуктах в Великобритании, бактерия была как в сырой, так и в переработанной продукции.

В мясных продуктах в Великобритании все чаще стали находить опасное заболевание. Речь идет о штамме сальмонеллы «infantis».

Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Результаты исследования, которые были получены Бюро журналистских расследований (BIJ) и газетой Guardian, показали, что в мясе птицы была обнаружена бактерия. При этом, ее рост был зафиксирован как в сырой, так и переработанной продукции.

Положительный результат на бактерию также показала говядина, свинина и корма для животных. Анализ некоторых зараженных мясных продуктов и ​​кормов обнаружил устойчивые к антибиотикам штаммы Salmonella infantis.

Известно, что часть зараженного мяса была привезена в Великобританию, но опасный штамм заболевания обнаружили и на местных птицефабриках.

В отчете Агентства по охране здоровья животных и растений выразили беспокойство по поводу скорости распространения опасного штамма сальмонеллы и закрепления бактерии в производственной цепочке страны.

«Курсор» писал ранее, бактерии сальмонеллы, вызывающие острую кишечную инфекцию животных и человека, были обнаружены в мороженом.

Еще мы писали, что министерство здравоохранения сообщило, что проверка, проведенная на линии по производству сухого молока на израильской компании по производству молочных продуктов Tnuva, выявила заражение сальмонеллой.