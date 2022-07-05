В Великобритании предупредили о распространении опасной болезни

18:04, Сегодня
Мировые новости
сальмонелла изображение
Фото: pixabay.com

Опасный штамм сальмонеллы стали все чаще фиксировать в мясных продуктах в Великобритании, бактерия была как в сырой, так и в переработанной продукции.

В мясных продуктах в Великобритании все чаще стали находить опасное заболевание. Речь идет о штамме сальмонеллы «infantis».

Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Результаты исследования, которые были получены Бюро журналистских расследований (BIJ) и газетой Guardian, показали, что в мясе птицы была обнаружена бактерия. При этом, ее рост был зафиксирован как в сырой, так и переработанной продукции.

Положительный результат на бактерию также показала говядина, свинина и корма для животных. Анализ некоторых зараженных мясных продуктов и ​​кормов обнаружил устойчивые к антибиотикам штаммы Salmonella infantis.

Известно, что часть зараженного мяса была привезена в Великобританию, но опасный штамм заболевания обнаружили и на местных птицефабриках.

В отчете Агентства по охране здоровья животных и растений выразили беспокойство по поводу скорости распространения опасного штамма сальмонеллы и закрепления бактерии в производственной цепочке страны.

«Курсор» писал ранее, бактерии сальмонеллы, вызывающие острую кишечную инфекцию животных и человека, были обнаружены в мороженом.

Еще мы писали, что министерство здравоохранения сообщило, что проверка, проведенная на линии по производству сухого молока на израильской компании по производству молочных продуктов Tnuva, выявила заражение сальмонеллой.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
Кати Гиршин
ТЭГИ: