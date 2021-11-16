В Великобритании впервые в мире запустили цифровой организм человека

Специалисты из британской компании AIBODY разработали облачный сервис, который был представлен как первый в мире цифровой организм человека.

Разработчики сообщили, что их платформа учитывает 132 тыс физиологических параметров организма человека для воссоздания любых биохимических, физиологических и биофизических процессов.

Об этом сообщает пресс-служба компании AIBODY.

Первоначально проект позволит моделировать различные процессы, возникающие при работе сердечно-сосудистой и дыхательной систем, включая трехмерное моделирование кровеносной системы.

По словам гендиректора компании Ричарда Литтлхейза, проект позволит наблюдать за состояние пациентов при помощи виртуальной реальности в режиме реального времени.

Это позволит запустить новые программы обучения врачей, повышения их квалификации, проведения лабораторных и клинических испытаний, а также исследований в области фармакологии.

«Система реагирует на травмы и лечение точно так же, как и реальный человеческий организм, что дает множество возможностей для ее использования в медвузах, при индивидуальном моделировании медицинских процедур», – цитируют слова Ричарда Литтлхейза журналисты издания Businesswire.

Представители AIBODY сообщили, что пользователи смогут получить доступ к платформе при помощи специальных приложений и сервисов виртуальной реальности, которые позволят добавить тактильные ощущения и управление при помощи жестов.

Вдобавок, компания разрабатывает индивидуальные симуляторы для обучения работе с медицинским оборудованием.

«Covid-19 выявил системные уязвимости в медицинском образовании и обучении, которые AIBODY может решить. Мы создали продукт, который требует минимальной настройки и позволяет запускать симуляции за считанные минуты», – подчеркнул гендиректор компании.

Курсор уже сообщал, что коронавирус создает в организме «атомную бомбу».

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