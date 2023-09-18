В ВОЗ предупредили о новой смертельной волне Covid-19 - под угрозой весь мир

Что известно о новом штамме коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения выдвинула предупреждение о новом, более агрессивном штамме коронавируса, который проявляет устойчивость к имеющемуся иммунитету. Возможно, рост заболеваемости связан с сезоном отпусков и ослаблением иммунной системы.

Об этом шла речь на пресс-конференции ВОЗ.

«Ковид прямо сейчас заражает и повторно заражает миллионы людей. По нашим оценкам, сейчас сотни тысяч пациентов находятся в больницах из-за ковида», – сообщила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

Также был обнаружен новый вариант коронавируса ВА.2.8., который получил название "пирола". Это подтип "омикрон", обладающий более чем 30 мутациями.

Денис Нэш, американский эпидемиолог, считает, что данный новый вариант коронавируса может обойти имеющийся иммунитет, что приведет к увеличению числа заболевших.

«Пирола» может вызывать более тяжелое течение болезни, чем варианты, которые мы видели в последнее время», – указал эпидемиолог.

Напомним, в некоторых западных странах уже собираются в ближайшее время начать бустерную вакцинацию из-за существенного роста госпитализированных и инфицированных. Тем временем в минздраве заявили, что никаких определенных указаний израильтянам относительно необходимости вакцинироваться от COVID-19 даваться не будет. Вакцинация группы риска в нашей стране начнется ближе к зиме, но сроки пока не названы.