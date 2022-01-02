В ВОЗ заявили, что пандемия может закончиться в 2022 году

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса может закончиться уже в 2022 году. По крайней мере, ее острая стадия.
Об этом написано на официальном сайте ВОЗ.
Он сказал, что оптимистично настроен. Более того, после пандемии удастся укрепить безопасность здравоохранения мира.
С другой стороны, еще есть опасность того, что будут появляться новые штаммы коронавируса, которые будут обладать высокой степенью устойчивости к уже существующим вакцинам. В таком случае фармакологическим компаниям придется создавать новые препараты.
Ранее редакция Курсора сообщала, что в Японии начали разработку пожизненной вакцины от коронавируса.
Кроме того, мы писали, что ученые рассказали, насколько сильно штамм Омикрон может поразить легкие.
Еще напомним, что создана технология, которая на 99,9% снижает концентрацию вируса COVID-19 в закрытых помещениях.
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