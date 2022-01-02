В ВОЗ заявили, что пандемия может закончиться в 2022 году

Глава организации подчеркнул, что еще существует опасность появления новых мутаций вируса, которые будут устойчивыми к современным вакцинам.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса может закончиться уже в 2022 году. По крайней мере, ее острая стадия.

Об этом написано на официальном сайте ВОЗ.

Он сказал, что оптимистично настроен. Более того, после пандемии удастся укрепить безопасность здравоохранения мира.

С другой стороны, еще есть опасность того, что будут появляться новые штаммы коронавируса, которые будут обладать высокой степенью устойчивости к уже существующим вакцинам. В таком случае фармакологическим компаниям придется создавать новые препараты.

Ранее редакция Курсора сообщала, что в Японии начали разработку пожизненной вакцины от коронавируса.

Кроме того, мы писали, что ученые рассказали, насколько сильно штамм Омикрон может поразить легкие.

Еще напомним, что создана технология, которая на 99,9% снижает концентрацию вируса COVID-19 в закрытых помещениях.

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