Великобритания переживает нашествие ос-сладкоежек

Жителей Великобритании предупредили, чтобы они избегали сладких продуктов, которые привлекают внимание этих насекомых.

Жара, которая обрушилась на Европу, в частности на Великобританию, имеет свои последствия. Жителям рассказали о нашествии ос-сладкоежек, популяция которых увеличилась из-за резкого повышения температуры.

Об этом сообщает издание The Daily Mail.

Эксперты уже назвали 2022 год «годом осы». Ожидается, что в конце лета огромный рой хищных насекомых, которые поглощают сладкое, пронесется над островами Великобритании. Жаркие условия создают для ос идеальную среду для размножения. И по мере взросления их страсть к сладкому увеличивается, когда личинки развиваются до полноразмерных ос, им нужен новый источник энергии.

Жителей страны предупредили о нашествии и порекомендовали избегать сладких продуктов, в том числе и газированных напитков, которые привлекают ос. Чтобы избежать укусов насекомых, эксперты советуют не пытаться размахивать руками при их виде, потому что это их только раздражает еще больше.

Если же вас все-таки укусила оса, тогда нужно изъять жало, а пораженный участок промыть мыльной водой и приложить лед, чтобы уменьшить отечность.

«Курсор» писал ранее, что биологи обнаружили неожиданную особенность у некоторых ос.

Еще мы писали, что ученые назвали новую разновидность ос в честь паба, который находится в студенческом городке Хьюстона.