Верховный суд США рассмотрит дело о соблюдении Шаббата

Верховный суд США согласился рассмотреть дело, касающееся религиозных приспособлений на рабочем месте.
Об этом сообщает Jewish News Syndicate.
Апелляцию по делу Грофф против Дежуа подал Джеральд Грофф, почтовый работник-евангелист, который отказался работать по воскресеньям, в Шаббат.
По словам жителя Пенсильвании, он был вынужден уйти с работы в 2019 году после того, как Почтовая служба США возложила на него бремя регулярного поиска замены после соглашения службы с Amazon, которое установило доставку по воскресеньям.
Почтовая служба сочла это недостаточным, и к нему были применены многочисленные дисциплинарные взыскания. Столкнувшись с этим, Грофф решил уйти в отставку.
В апелляции Верховный суд просит отменить решение 1977 года по делу Trans World Airlines против Хардисона, в котором говорится, что государственные и частные работодатели не могут быть обязаны в соответствии с федеральным законом о дискриминации на рабочем месте нести расходы, превышающие минимальные.
В соответствии с разделом VII Закона о гражданских правах с поправками 1972 года работодатели должны учитывать религиозные убеждения своих сотрудников, если только это не создает «неоправданных трудностей». Национальная еврейская комиссия по законодательству и связям с общественностью (COLPA) подала краткий обзор amicus curiae «друга суда», написанный ученым Нэтом Левином от имени «Агудат Исраэль Америки» и других ортодоксальных еврейских организаций.
В кратком изложении указывается, что из-за решения по делу Хардисона религиозным служащим труднее получить законное приспособление, чем тем, кто просит об этом на основании возраста, пола, инвалидности, сексуальной ориентации, беременности или отцовства.
Дело Гроффа передали в окружной суд США. Судья Джеффри Л. Шмель, назначенный Бараком Обамой, сказал, что с Гроффом обращались так же, как и с другими сотрудниками, и что воскресная служба имеет решающее значение для бизнеса Почтовой службы. Грофф также проиграл в Апелляционном суде третьего округа США. Теперь Верховный суд США рассмотрит дело о соблюдении Шаббата.
«Курсор» сообщал, что техническое обслуживание поездов в Шаббат будет сокращено.