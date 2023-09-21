Вертолет NASA установил новый рекорд высоты полета на Марсе

Во время очередного полета летательный аппарат смог подняться в воздух выше, чем когда-либо.

Вертолет Ingenuity, разработанный NASA, продолжает устанавливать новые рекорды на Марсе, демонстрируя возможности полетов на этой планете.

Об этом пишет "Space".

В последнем достижении Ingenuity удалось подняться выше поверхности Марса, установив новый рекорд высоты полета в 20 метров. Это впечатляющий прогресс по сравнению с предыдущим рекордом в 18 метров. За время своей миссии вертолет выполнил 58 полетов и до сих пор не удавалось достичь такой высоты.

Большинство предыдущих полетов Ingenuity также включали перемещение по горизонтали, но на этот раз вертолет просто поднимался в воздух и зависал над поверхностью в течение 142,5 секунды. Это демонстрирует новые возможности и гибкость летательного аппарата.

На протяжении своей миссии Ingenuity был задуман как экспериментальная платформа для тестирования технологии полета на другой планете. Однако он также стал ценным помощником для марсохода Perseverance, совместно исследующего кратер Езеро. Ingenuity помогает исследователям находить оптимальные маршруты и новые места для исследований на Марсе.

Марсоход активно собирает образцы породы, которые в будущем будут доставлены на Землю для более детального анализа через 7-10 лет. Это важная миссия, которая поможет расширить наши знания о возможности существования жизни.

Ранее ученые выяснили, когда в Марс врежется его спутник Фобос.