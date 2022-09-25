Вес более 350 кг: в США поймали гигантского аллигатора

Причин для отстрела аллигаторов в Техасе (США) может быть несколько: для продажи шкур, или же для регулирования популяции.

Недавно в Техасе (штат на юге США) убили огромного аллигатора, который весил более 350 килограмм, а его длина составляла 4 метра.

Об этом сообщило Управление природоохранной зоны дикой природы штата на своей странице в Facebook.

Сейчас в Техасе сезон охоты на таких хищников. Их отстреливают по разным причинам, в частности, ради продажи шкуры или же для регуляции популяции.

На фото, опубликованных в сети, видно большого аллигатора со вставленным в рот куском дерева, чтобы можно было детальнее рассмотреть его пасть.

Эксперты говорят, что в среднем самцы аллигаторов достигают в длину 3,3 метров, а длина самого крупного составляла целых 6 метров. В 2014 году такой аллигатор был подстрелен женщиной.

Сейчас в США популяция аллигаторов сократилась, в 1967 году эти рептилии были внесены в список исчезающих видов, но до 1984 года их количество возросло и начало достигать около 5 млн особей. Поэтому в Техасе разрешили на них охоту в рамках контролируемой программы.

«Курсор» писал ранее, что в США удалось снять довольно интересное видео. На нем аллигатор пытается съесть дрон. Беспилотник отправили местные энтузиасты, которые хотели заснять поближе опасное животное. Однако внезапно аллигатор решил напасть на дрон. Он схватил его и попробовал проглотить.