Во Франции выявлен первый случай подозрения на оспу обезьян

Ранее на фоне необычной глобальной вспышки случаев заболевания оспой обезьян появились сообщения об этой болезни в еще двух европейских странах – Италии и Швеции.

Первый подозреваемый случай заболевания вирусом обезьяньей оспы на территории Франции был выявлен в регионе Париж/Иль-де-Франс, сообщило в четверг министерство здравоохранения Франции на фоне признаков распространения вируса по всему миру.

Обезьянья оспа — это вирус, который вызывает симптомы лихорадки, а также характерную бугристую сыпь. Обычно она протекает в легкой форме, хотя существует два основных штамма: штамм Конго, который является более тяжелым — со смертностью до 10% — и западноафриканский штамм, смертность от которого составляет около 1% случаев.

Ранее редакция Курсора сообщала, что 15 миллионов человек во всем мире умерли от коронавируса. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что коронавирус унес жизни 14,9 миллиона человек во всем мире, что на 13% превышает нормальное число погибших за два года.

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