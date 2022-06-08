Войска кадырова в очередной раз опозорились «боем» с кустами

«Тик-ток войска» выложили в сеть очередную постановку боя — теперь они «воюют» с кустами и уж конечно нигде даже поблизости нет украинских военных.

Так называемые «кадыровцы», которые прославились множеством роликов для соцсетей, сняли в Украине очередное видео «боев». На этот раз грозные тик-ток-воины, которые воюют на стороне рф*, вели бой с кустами.

Очередной такой ролик появился в сети.

На кадрах несколькобойцов идут вдоль кустов и имитируют стрелковый бой. При этом не слышно ответных выстрелов, да и «кадыровцы» вряд ли их ждали, поскольку некоторые даже не надели бронежилет и каску.

Для антуража один из «кадыровцев» постоянно кричал «Ахмат — сила», а другие расстреливали невидимых врагов в кустах, даже не заглядывая в прицел.

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