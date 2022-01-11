ВОЗ: Слишком рано для лечения коронавируса как гриппоподобной болезни

Омикрон может заразить более половины европейцев в ближайшие два месяца

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что странам еще слишком рано рассматривать COVID как эндемическое заболевание, подобное гриппу, потому что все еще существует «огромная неопределенность» в отношении распространения Омикрона.

Об этом сообщает news.sky.com.

Омикрон может заразить более половины европейцев в ближайшие два месяца, заявил журналистам во вторник директор ВОЗ по Европе Ханс Клюге. Это произошло после того, как министр образования Надхим Захави предположил, что Великобритания может стать одной из первых стран, которые « перейдут » от пандемии к эндемии.

В первую неделю 2022 года в Европе было зарегистрировано более семи миллионов новых случаев, что более чем удвоилось за двухнедельный период.

«При таких темпах Институт показателей и оценки здоровья прогнозирует, что более 50% населения региона будут инфицированы Омикроном в ближайшие шесть-восемь недель», — сказал Клюге.

В 50 из 53 стран Европы и Центральной Азии зарегистрированы случаи более заразного варианта. С тех пор как ученые из Южной Африки впервые сообщили о нем в ноябре, штамм COVID-19 распространился по всему миру, и в настоящее время известно, что он присутствует как минимум в трети стран.

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