ВОЗ: вспышка оспы обезьян превысила 1000 случаев

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что риск распространения обезьяньей оспы за пределами эндемичных стран реален.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что агентство здравоохранения ООН не рекомендует проводить массовую вакцинацию против вируса, и добавил, что до сих пор не было зарегистрировано ни одного случая смерти в результате вспышек.

«Риск распространения обезьяньей оспы в не эндемичных странах реален», — сказал Тедрос на пресс-конференции.

«В настоящее время в ВОЗ поступили сообщения о более чем 1000 подтвержденных случаев заболевания обезьяньей оспой из 29 стран, которые не являются эндемичными по этому заболеванию», — добавил Тедрос.

Он отметил, что в этих странах до сих пор не было зарегистрировано ни одного смертельного случая, и что некоторые страны сейчас начинают сообщать о случаях явной передачи инфекции через общины.

Ранее редакция Курсора сообщала, что аналитический центр предвидел вспышку оспы обезьян заболевания и выяснил, кто за ней может стоять.

Кроме того, наш сайт писал, что израильтянам рассказали больше об опасной болезни.

Еще напомним, что министерство здравоохранения рассматривает вопрос о закупке вакцин и лекарств от оспы обезьян, а также готовится наладить ускоренное диагностирование, если число случаев будет расти.