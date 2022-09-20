Впервые за 59 лет: крупная планета Солнечной системы сблизится с Землей

На следующей неделе эта планета станет одним из самых ярких объектов в ночном небе, если не брать в счет Луну.

В понедельник, 26 сентября, Юпитер, который является крупнейшей планетой Солнечной системы, максимально приблизится к Земле, что произойдет впервые за 59 лет.

Об этом пишет издание Space.com.

Более того, по словам астрономов, сближение Юпитера с Землей совпадет с его противостоянием – расположение планеты, когда она находится прямо напротив Солнца, если смотреть с Земли.

Известно, что Юпитер находится в противостоянии каждые 13 месяцев, а сближается с Землей примерно раз в год. Но противостояние и максимальное сближение с Землей совпадает крайне редко. Отмечается, что максимальное сближение Юпитера и Земли произойдет 25 сентября, а противостояние начнется 26 сентября.

В эти дни газовый гигант станет особенно ярким в ночном небе на Земле, что подарит уникальный шанс рассмотреть особенности Юпитера.

Астрофизик из Центра космических полетов имени Маршалла Адам Кобельски объясняет, что планеты Солнечной системы вращаются вокруг Солнца не по идеально круглым орбитам, а по эллипсам. Поэтому пути Юпитера и Земли пересекаются на разных расстояниях. Например, Земле нужно около 365 дней для того, чтобы сделать один оборот вокруг звезды, а Юпитеру — 12 земных лет.

В NASA говорят, что на следующей неделе газовый гигант подойдет к нашей планете на 590 млн км. Для сравнения, в своей самой дальней точке Юпитер находится от Земли в 960 млн км. Последний максимально близкий проход Юпитера мимо Земли был в октябре 1963 года.

«В хороший бинокль люди смогут увидеть полосы Юпитера, как минимум, его центральную полосу, а также три или четыре спутника, которые впервые открыл Галилей. Стоит понимать, что Галилей наблюдал за этими лунами с помощью оптики 17-го века», — подчеркивает эксперт.

«Курсор» писал ранее, что Юпитер, возможно, вырос за счет поглощения молодых планет.