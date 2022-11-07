Врачи были ошеломлены: в Индии родилась девочка с очень редкой патологией

11:52, Сегодня
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новорожденный младенец фото
Фото: pixabay.com

Родители привезли дочь к врачам, поскольку ее раздутый живот их очень тревожил.

Девочка, внутри которой было восемь эмбрионов, появилась на свет в частной больнице в Индии, районе Рамгарх (штат Джаркханд) и стала настоящей сенсацией в медицинском мире.

Об этом пишет The Sun.

Малышка родилась 10 октября, однако через некоторое время после ее появления на свет обеспокоенные родители привезли дочь к врачам, поскольку ее раздутый живот очень их тревожил.

Медики провели компьютерную томографию новорожденной и увидели изображения, которые действительно предполагали наличие опухоли. Впоследствии девочку перевели в Детскую больницу и исследовательский центр Рани в городе Ранчи.

После того как пришли результаты сканирования, команда под руководством доктора Мохаммеда Имрана была ошеломлена, обнаружив в брюшной полости девочки восемь недоразвитых эмбрионов.

Через три недели после рождения девочке, находящейся под наблюдением в больнице, провели полуторачасовую операцию, в результате которой врачи удалили все лишнее из ее организма.

О том, насколько были развиты эмбрионы, не сообщается. Однако есть факты, когда у новорожденных вырезали уродливые зародыши, у которых были мышцы, кости, волосы и гениталии.

Сейчас девочка чувствует себя хорошо и идет на поправку.

«Курсор» писал ранее, что у британки Молли Гилберт предродовые схватки начались через 24 часа после того, как она узнала, что беременна. До этого женщина, по ее же признанию, не испытывала никаких признаков приближающегося материнства.

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