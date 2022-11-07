Врачи были ошеломлены: в Индии родилась девочка с очень редкой патологией

Девочка, внутри которой было восемь эмбрионов, появилась на свет в частной больнице в Индии, районе Рамгарх (штат Джаркханд) и стала настоящей сенсацией в медицинском мире.
Об этом пишет The Sun.
Малышка родилась 10 октября, однако через некоторое время после ее появления на свет обеспокоенные родители привезли дочь к врачам, поскольку ее раздутый живот очень их тревожил.
Медики провели компьютерную томографию новорожденной и увидели изображения, которые действительно предполагали наличие опухоли. Впоследствии девочку перевели в Детскую больницу и исследовательский центр Рани в городе Ранчи.
После того как пришли результаты сканирования, команда под руководством доктора Мохаммеда Имрана была ошеломлена, обнаружив в брюшной полости девочки восемь недоразвитых эмбрионов.
Через три недели после рождения девочке, находящейся под наблюдением в больнице, провели полуторачасовую операцию, в результате которой врачи удалили все лишнее из ее организма.
О том, насколько были развиты эмбрионы, не сообщается. Однако есть факты, когда у новорожденных вырезали уродливые зародыши, у которых были мышцы, кости, волосы и гениталии.
Сейчас девочка чувствует себя хорошо и идет на поправку.
«Курсор» писал ранее, что у британки Молли Гилберт предродовые схватки начались через 24 часа после того, как она узнала, что беременна. До этого женщина, по ее же признанию, не испытывала никаких признаков приближающегося материнства.