Врачи обнаружили внутри 10-месячной девочки другого ребенка

Сперва они подозревали, что это киста.

В Пакистане 10-месячной девочке проводили операцию, во время которой врач нашел внутри ребенка внутренние ноги и другие признаки живого плода.

Об этом сообщает BBC.

"Мы с командой ожидали найти кисту или новообразование в брюшной полости этой маленькой девочки, которая плакала от боли месяцами. Но как только мы вскрыли живот ребенка и я увидел пальцы ног и позвоночник, у меня отобрало язык", – поделился врач Муштак Ахмед.

Медики поняли, что перед ними не рожденный близнец Шазии. Ему, по предположительной версии, было около 8-9 недель, когда произошло прекращения его развития.

Отмечается, что спустя месяц после рождения у Шазии вздулся живот, а также она сильно плакала. Обеспокоенные родители обратились ко многим врачам, но те не могли поставить диагноз из-за редкости болезни и нехватки медицинского оборудования.

Ради спасения своей дочери они решили отвести ее другой город с более оборудованным учреждением, а именно в учебную больницу Шейха Заида. Сперва медики поставили диагноз "киста в брюшной полости".

Однако когда они проводили операцию, то заметили нерожденного близнеца Шазии, присоединенного к тонкому кишечнику. Он использовал сестру для питания, но, к счастью, после операции 10-месячная поправилась.

Также "Курсор" сообщал, что в Пакистане родился мальчик с двумя половыми органами.