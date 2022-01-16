Все заложники освобождены из синагоги в Техасе после 11-часового противостояния

Все заложники, которых держали в синагоге в Техасе, были спасены в субботу вечером, через 11 часов после начала противостояния.

Об этом сообщает timesofisrael.com.

Нападавший погиб во время спасательной операции в конгрегации Бет Исраэль в городе Колливиль. Его личность не разглашается. Губернатор Техаса Грег Эбботт объявил об освобождении заложников в субботу вечером.

«Молитвы были услышаны. Все заложники живы и невредимы», — сказал он.

Позже местная полиция подтвердила успешную операцию. Представитель правоохранительных органов подтвердил смерть нападавшего. Неясно, убили ли его правоохранительные органы или он покончил жизнь самоубийством.

Незадолго до освобождения пленников репортеры сообщили, что слышали «звуки, похожие на выстрелы», и «громкий хлопок». Представитель ФБР возле места происшествия в конгрегации Бет Исраэль сказал, что не было никаких известных постоянных угроз еврейской общине, связанных с ситуацией с заложниками. По словам ФБР, нападавший выдвигал требования по конкретному вопросу и не угрожал еврейской общине в целом.

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