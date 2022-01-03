Вымершая в дикой природе рыба Мексики успешно восстановлена

В 1998 году защитники природы из зоопарка Честера в Англии и других европейских организаций прибыли, чтобы помочь создать лабораторию по сохранению мексиканской рыбы.

Когда-то в реке на западе Мексики плавала небольшая рыба под названием «текила сплитфин» или «зоогонетикус текила», но исчезла в 1990-х годах. Однако ученые и местные жители добились возвращения вида, вымершего в природе, но сохраненного в неволе, в его естественную среду обитания.

Об этом сообщает abcnews.go.com.

Его успех теперь переплетается с самобытностью сообщества и рекламируется на международном уровне. Он начался более двух десятилетий назад в Теучитлане, городке недалеко от вулкана Текила. Полдюжины студентов, среди которых был Омар Домингес, начали беспокоиться о маленькой рыбке, которая умещалась на ладони и которую когда-либо видели только в реке Теучитлан.

Домингес, сейчас 47-летний исследователь из Университета Мичоакана, говорит, что тогда только пожилые люди помнили рыбу, которую называли «галлито» или «маленький петух», из-за ее оранжевого хвоста.

В 1998 году защитники природы из зоопарка Честера в Англии и других европейских организаций прибыли, чтобы помочь создать лабораторию по сохранению мексиканской рыбы. По словам Домингеса, они привезли из аквариумов коллекционеров несколько пар рыбок текилы.

Ранее Курсор сообщал, что в Мексике воскресили рыбу Текилу, вымершую 18 лет назад

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