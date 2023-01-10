Японец потратил 20 тысяч долларов, чтобы «превратиться» в волка

Заказчик был доволен и заявил, что его мечта наконец сбылась.

В Японии мужчина, который предпочел остаться анонимом, заказал у одной из компаний костюм волка, потому что хотел почувствовал себя «диким животным». Его стоимость составила 20 тысяч долларов.

Об этом пишет Dailymail.

Над костюмом сотрудники компании работали 50 дней, они долгое время изучали изображения хищника, чтобы сделать заказчику максимально реалистичный костюм. И мужчина был вне себя от восторга. Он сказал, что с детства очень любит животных и мечтал о костюме волка и вот его мечта наконец сбылась.

«Мое желание выглядеть как настоящий волк, идущий на задних лапах, было трудно выполнимым, если не сказать больше, но этот костюм выглядел именно так, как я себе представлял», — отметил японец.

Тайный клиент похвалив специализированную компанию, которая в основном поставляет костюмы и фигурки для рекламных роликов и фильмов, за их мастерство.

«Мало того, что технические характеристики полностью соответствовали всем моим предпочтениям, так и дизайнеры сделали все возможное, чтобы я себя в этом костюме чувствовал максимально комфортно», — подчеркнул заказчик.

«Курсор» писал ранее, что 60-летний житель США, манекенщик по профессии, сменивший имя на Тиамат Легиан Медуза, потратил не менее 84 тысяч долларов на бесчисленные операции, чтобы стать похожим на человека-дракона.