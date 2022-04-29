Япония обнаружила обломки пропавшего туристического судна

10:25, Вчера
Мировые новости, Происшествия
Флаг Японии фото
Фото: pixabay.com

На борту находились 26 человек, в том числе двое детей и двое членов экипажа. По словам представителя береговой охраны, 14 человек были найдены мертвыми, а остальные пропали без вести.

В пятницу Япония обнаружила корпус туристического судна у своего северного побережья, сообщили СМИ, спустя шесть дней после того, как судно пропало в результате несчастного случая, унесшего жизни по меньшей мере 14 человек во время экскурсионной поездки.

Корпус судна «Kazu I» был обнаружен на глубине около 100 метров (328 футов) у полуострова Сиретоко на северном острове Хоккайдо на кадрах подводной камеры Морских сил самообороны Японии, сообщила вещательная компания NHK.

Представитель береговой охраны не сразу смог подтвердить сообщения о том, что судно было найдено.

Лодка пропала в субботу через несколько часов после того, как отправилась в тур по полуострову, известному своими суровыми прибрежными пейзажами и дикой природой.

Ранее сообщалось, что Япония протестует против оккупации Курильских островов россией. Власти Японии высказали протест против проведения россией военных учений возле Курильских островов, которые считает своей территорией.

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Автор материала:
Алекс Арнав
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