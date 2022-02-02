За последние 2,5 месяца было больше случаев COVID, чем за весь 2020 год

13:02, Вчера
Коронавирус, Мировые новости
Штамм Омикрон фото
Штамм Омикрон
Фото: pixabay.com

С тех пор как появился COVID-штамм Омикрон, в мире зафиксировали 90 миллионов случаев заболевания. В ВОЗ констатируют, что виру передается быстрее и молниеносно распространяется на большие территории.

С появления COVID-штамма Омикрон десять недель назад в мире подтвердили 90 миллионов случаев коронавируса — больше, чем за весь 2020 год.

Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейеус, сообщает АР.

Гебрейеус подчеркнул, что Омикрон не следует недооценивать и сослался на «очень тревожный рост смертности» в четырех регионах мира.

В то же время многие европейские страны начали ослаблять карантин, в том числе Великобритания, Франция, Ирландия, Дания и Нидерланды. Финляндия отменит ограничения уже в этом месяце.

В свою очередь исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан подчеркнул, что страны с более высоким уровнем вакцинации «имеют больше выбора» в отношении того, ослаблять ли свои ограничения.

По его словам, страны должны оценивать такие факторы, как текущая эпидемиология, группы риска, иммунитет среди населения и доступ к медицинским инструментам для борьбы с коронавирусом.

Ранее Курсор сообщал, что в Pfizer заговорили о ежегодной вакцинации от коронавируса.

Кроме того, мы писали, что канадские ученые описали, как вирус Омикрона проникает в организм человека.

Еще напомним, что стало известно, от каких побочных эффектов коронавируса может спасти бустерная прививка

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Автор материала:
Тали Малкина
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