Забастовка в бюро BBC закончилась после достижения соглашения

Десяток сотрудников британской телерадиовещательной компании объявили забастовку в прошлом году после того, как она предложила повышение зарплаты, не соответствующее стремительному росту инфляции в Турции.

Забастовка в стамбульском бюро Британской радиовещательной корпорации BBC закончилась после того, как сотрудники и вещатель договорились о новых финансовых условиях.

Об этом сообщает aljazeera.com.

Десяток сотрудников начали протест в декабре после того, как СМИ предложили повышение заработной платы значительно ниже уровня инфляции в Турции, который резко вырос в последние месяцы.

В переговорах с вещателем участвовал Союз журналистов Турции, в который входят сотрудники BBC. Самое высокое предложение BBC о повышении заработной платы на 20 процентов было увеличено до 32 процентов во время переговоров, в результате чего было достигнуто соглашение.

Вещательная компания также расширила покрытие частной медицинской страховки, которую она предоставляет семьям сотрудников, увеличила размер пособия на обед и обязалась платить за очки для сотрудников до 1200 турецких лир (90 долларов США).

Забастовка стала первой за 13 лет в организации СМИ в Турции. Председатель Союза журналистов Турции Гекхан Дурмус сказал, что предложения Би-би-си были значительно ниже уровня инфляции в течение двух лет подряд, и поэтому сотрудники решили объявить забастовку после провала коллективных переговоров.

«Моральный дух и мотивация, вызванные этой забастовкой, побудят наших коллег, которые оказались в небезопасных и плохих условиях труда с низкой оплатой труда в секторе СМИ, собраться под крышей профсоюза и бороться вместе», — говорится в заявлении Дурмуса.

Ранее Курсор сообщал, что раввин-радиоведущий заявил об уходе из BBC после 30 лет работы из-за антисемитизма.

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