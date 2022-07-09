Загадочная находка в Петре поставила ученых в тупик

На юго-западе Иордании расположен древний город Петра, который привлекает большое внимание туристов и археологов. Недавно ученые, изучав главную городу улицу наткнулись на странную находку, которая поставила их в тупик.

Об этом сообщает издание Express.

Археолог Том Парадайз вместе с коллегами обнаружили пласты белого песчаника, и такая находка была необычная, потому что сам город построен из красного песчаника. Исследователи начали предполагать, как этот камень мог тут оказаться, и чтобы найти подсказки, просканировали практически весь город. Как оказалось, в прошлом древний город пострадал от сильного наводнения и это было для него нормальным явлением, поскольку Петра постоянно подвергался проливным дождям, что объясняет, почему город имеет развитую дренажную систему.

Ученые отметили, что набатейцы создали ряд туннелей и ответвлений, чтобы контролировать излишки поверхностных вод. А скальная расселина Сик — главный вход в Петру, был жизненно важен для города, так как связывал его с внешним миром. Чтобы русло реки не проходило через него и не мешало жителям, они создали специальный туннель. В результате чего основной «коридор» в город оставался свободным от воды во время эпизодических дождей.

И длительное время туннель помогал от наводнений, но какой-то момент вода начала накапливаться. Исследователи предположили, что паводковые воды, скорее всего, прорвались через городские ворота на улицы, принеся с собой до 5 м песка и мусора. Но это нельзя утверждать на 100%, поэтому археологи продолжают проводить свои исследования в городе.

«Курсор» писал ранее, что археологи обнаружили древнеримский храм в Нидерландах.