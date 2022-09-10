Западные эксперты рассказали, чего стоит бояться оккупантам в украинском Изюме

Ожидается, что вскоре украинские военные продвинуться максимально близко к этому городу.

ВСУ уже заняли в Харьковской области Балаклею и многие другие ранее оккупированные рф* населенные пункты из-за чего многотысячная российская группировка в стратегически важном городе Изюм может оказаться теперь в окружении. Аналитики допускают, что оккупанты в Изюме могут готовиться к «жесту доброй воли», поскольку украинские военные скоро будут очень близко к этому городу.

Об этом пишет «Апостроф».

По состоянию на 9 сентября защитники Украины с помощью успешной контрнаступательной операции в регионе сумели освободить около 2500 квадратных километров на Харьковщине. Уточняется, что им удалось достичь окрестностей Купянска и теперь они готовят наступление на Изюм с северо-запада, севера, северо-востока и юго-востока.

Ожидается, что уже в ближайшие дни ВСУ могут перерезать врагу наземные пути сообщения с этим городом. Он охвачен с трех сторон, потому положение оккупантов рф* здесь уже критическое. Москва перебрасывает ресурсы на линию Харьков-Изюм, пытаясь остановить наступление украинских войск, но безуспешно.

Украинские военные продвинулись к северу от Грушевки, продолжая направление в сторону логистического узла врага в Большом Бурлуке на северо-востоке Харьковщины.

Ранее «Курсор» писал о том, что по словам экспертов, скорость контрнаступления украинских военных будет резко изменяться с каждым днем.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!