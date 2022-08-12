Засуха в Европе может стать худшей за последние 500 лет

По прогнозам экспертов, засуха в этом году может стать худшей на Европейском континенте за последние 500 лет.

Об этом сообщает АР.

Причиной засухи стало почти полное отсутствие существенных осадков в Западной, Центральной и Южной Европе в течение последних двух месяцев. По прогнозам экспертов, засушливый период будет продолжаться и дальше.

Из-за засухи некоторые европейские страны ввели ограничения на использование воды, а судоходство на Рейне и Дунае оказалось под угрозой. В ближайшие дни уровень воды в Рейне может достичь критически низких показателей, что затруднит транспортировку грузов, в частности угля и бензина.

Уровень воды в По, самой длинной реке Италии, настолько низок, что баржи и лодки, затонувшие десятилетия назад, снова всплывают на поверхность. Многие реки во Франции и Испании пересохли полностью. Засуха также коснулась юга Англии, где в июле выпало всего 10% среднемесячного количества осадков. Британские пожарные борются с небывалым количеством возгораний травы, а во Франции продолжаются масштабные лесные пожары.

На этой неделе Объединенный исследовательский центр Европейской комиссии предупредил, что в ближайшие недели ситуация ухудшится и засуха потенциально поразит 47% территории континента.

По словам старшего научного сотрудника Европейской обсерватории засух Андреа Торети, засуха 2018 года была худшей в Европе за последние 500 лет, но масштабы засухи этого года ее превзойдут. По его мнению, существует высокий риск того, что засушливый период в Центральной и Западной Европе, а также в Великобритании продлится следующие три месяца.