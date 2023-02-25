Землю завтра накроет затяжная магнитная буря: будьте очень осторожны

16:03, Сегодня
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Фото: canva.com

Поток заряженных солнечных частиц достигнет планеты уже завтра, буря продлится двое суток.

Ученые прогнозируют, что Землю накроет магнитная буря, которая продлится два дня. Она связана с потоком солнечного ветра, мчащегося к планете.

Об этом сообщает сайт отслеживания космической погоды Space Weather.

Поток солнечных частиц достигнет Земли 26-27 февраля.

Ученые также предупреждают о том, что к Земле возвращается быстро увеличивающееся в размерах солнечное пятно AR3234. За время наблюдений оно увеличилось в четыре раза. Ожидается, что он может стать источником вспышек класса М и Х. Новая вспышка подтверждает прогнозы ученых о том, что Солнце становится все активнее.

Наиболее остро влияние магнитных бурь ощущают люди с заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата, маленькие дети, пожилые люди, беременные женщины.

В дни магнитных бурь желательно снизить физическую и психоэмоциональную нагрузку, полноценно высыпаться, гулять на свежем воздухе, хорошо питаться и исключить из рациона вредную пищу (острую, соленую, алкоголь). Старайтесь избегать стрессовых ситуаций. Желательно отказаться от кофе, алкоголя и газировки, вместо этого стоит пить больше чистой воды или травяного чая.

Медики советуют также больше проводить время на свежем воздухе. Обязательно высыпайтесь, не лишним будет увеличить продолжительность сна на час.

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