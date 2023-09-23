Жители Крыма массово жалуются на закрытые бомбоубежища - негде прятаться от ракет

В сети распространяется любопытное видео.

Жители временно оккупированного Крыма жалуются в сети на то, что не могут зайти в бомбоубежища во время воздушной тревоги, которая уже дважды была объявлена на территории полуострова из-за комбинированной атаки. Согласно данным росСМИ Украина якобы ударила по полуострову "Гарпунами" или "Нептунами".

Об этом пишет "Униан".

Местный гаулейтер михаил развожаев* ближе к обеду заявил о новой ракетной опасности. На фоне его заявления в сети появилось видео с закрытыми "на ключ" дверями бомбоубежища. Люди показали, что во время воздушной тревоги в закрытый подвал возле которого пишется, что это "укрытие", не попасть. В помощь им предлагается табличка с контактами о том, куда нужно обратиться.



Ранее "Курсор" писал о том, что в оккупированном украинском Крыму снова гремят взрывы.

Также мы сообщали, что в пятницу, 22 сентября, жители Крыма сообщили о мощных взрывах, которые прогремели в районе временно оккупированного Севастополя. Город был окутан густым столбом дыма. Так называемые "местные власти" поспешили успокоить людей, заверив, что в районе Феодосии нашли снаряд, который сгенерировал. При этом крымчане сообщали о перекрытии движения на Крымском мосту.

Также местные паблики писали, что морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе. Кроме того, в районе поселка Черноморское был зафиксирован запуск ракет. Вероятно, это российская ПВО.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!