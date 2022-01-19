Жительница Бруклина плюнула на 8-летнего мальчика после антисемитских комментариев

Полиция Нью-Йорка разыскивает женщину, которая делала антисемитские комментарии группе детей, а затем предположительно плюнула в одного из них, восьмилетнего мальчика.

Об этом сообщает 7 канал.

Полиция сообщила, что инцидент произошел в пятницу в районе Морского парка Бруклина, Нью-Йорк. Примерно в 12:30 подозреваемая подошла к восьмилетнему мальчику, который был на тротуаре с двумя другими детьми, после чего она произнесла антисемитские комментарии.

Она была запечатлена на видео камеры наблюдения, когда уходила, но потом якобы вернулась и плюнула в мальчика. Женщина, которой было около двадцати лет, сбежала по авеню в сторону Кимбалл-стрит. Полиция сообщила, что подозреваемой грозит обвинение в преследовании с отягчающими обстоятельствами.

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