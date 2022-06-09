Жительница днр рассказала, как мужчин заставляют воевать: расстрел или в подвал

Чтобы пополнить ряды армии так называемой народной республики, используют все методы — от угроз до пыток и даже расстрела.

Украинские разведчики обнародовали очередной перехваченный разговор солдата так называемой днр, который выступает на стороне рф, с женой. Супруги обсуждают как именно «мобилизованных» из оккупированных территорий Донецкой области «агитируют» подписывать контракты с вс рф.

Об этом информирует Главное управление разведки.

Жительница так называемой днр рассказала мужу о том, что мужчин заставляют воевать угрозами и пытками. Люди стараются всячески этого избежать, ведь очевидно, что их просто сделают «пушечным мясом». Женщина говорит, что из известных ей контрактников почти все ранены или убиты.

Также женщина пересказывает рассказ своей знакомой. Ее муж в 2015-16 годах был на контракте и они расстреливали своих же товарищей, которые отказывались воевать. Кроме того, сейчас в так называемых республиках начались преследования и за недовольства действиями властей сажают на 20 лет.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Зеленский анонсировал скорый перелом в войне с рф.

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