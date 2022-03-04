Журналист Bellingcat заявил, что ресурсы российской армии закончатся к воскресенью

Журналист предостерег, что в ближайшие два дня российские оккупанты, осознавая, что резервы их сил на исходе, могут усилить наступление на территории Украины.

Журналист издание «Bellingcat» Христо Грозев заявил, что резервы, которые РФ собрала для войны, закончатся уже в воскресенье. Он также сказал, что в следующие два дня российские оккупанты будут пробовать идти в наступление, так как понимают, что их дела плохи.

Грозев заявил, что Россия с самого начала рассчитывала на блицкриг. Предполагалось, что РФ возьмет Киев в течение ближайших трех дней. Это был максимум. Однако прошло уже больше недели, а сопротивление украинцев еще не сломано.

При этом русские решили, что репутационная цена для них не так важна, а потому надо стрелять ракетами по мирному населению.

Кроме того, журналист заявил, что Россию уже на следующей неделе настигнут очень жесткие санкции, которые «мы никогда не видели». Санкции будут, в том числе и против конкретно Путина.

Грозев оценил вероятность закрытия неба над Украиной в 30 процентов.

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