Журналист Bellingcat заявил, что ресурсы российской армии закончатся к воскресенью

Журналист издание «Bellingcat» Христо Грозев заявил, что резервы, которые РФ собрала для войны, закончатся уже в воскресенье. Он также сказал, что в следующие два дня российские оккупанты будут пробовать идти в наступление, так как понимают, что их дела плохи.
Грозев заявил, что Россия с самого начала рассчитывала на блицкриг. Предполагалось, что РФ возьмет Киев в течение ближайших трех дней. Это был максимум. Однако прошло уже больше недели, а сопротивление украинцев еще не сломано.
При этом русские решили, что репутационная цена для них не так важна, а потому надо стрелять ракетами по мирному населению.
Кроме того, журналист заявил, что Россию уже на следующей неделе настигнут очень жесткие санкции, которые «мы никогда не видели». Санкции будут, в том числе и против конкретно Путина.
Грозев оценил вероятность закрытия неба над Украиной в 30 процентов.
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