Стало известно, что может помешать блоку во главе с Нетаниягу набрать 61 мандат

За две недели до завершения подачи списков для участия в выборах в кнессет 25-го созыва началась борьба внутри фракции «Еврейство Торы».

Борьба внутри этой фракции поставила под вопрос политическое будущее Биньямина Нетаниягу, ведь это может сорвать попытку возглавляемого им правого блока получить 61 мандат, необходимый для формирования следующего правительства. В частности, речь идет о противостоянии между двумя партиями, составляющими фракцию: фракцией литваков «Дегель ха-Тора» и хасидской фракцией «Агудат Исраэль».

Об этом сообщают «Детали».

В связи с возникшими разногласиями, партии намерены разделиться. У них возник спор по поводу контроля над ультраортодоксальной системой образования, а также началась борьба за места в списке и должности в правительстве. Поэтому, если в ближайшую неделю им не удастся договориться, две партии будут баллотироваться по отдельности, и, по оценкам правого блока, по крайней мере, одна из них не преодолеет электоральный барьер.

Такое положение дел сильно ослабит позиции Биньямина Нетаниягу на предыдущих выборах. Он это понимает и пытался примирить стороны, но безуспешно. Дело в том, что решение двух партий баллотироваться по отдельности может обеспечить блоку противников Нетаниягу победу с возможностью сформировать следующее правительство или, как минимум, возможность навязать Нетаниягу правительство национального единства на очень невыгодных для него условиях.

Ранее «Курсор» писал о том, что предвыборная стратегия Нетаниягу в основном нацелена против небольших партий, входящих в правящую коалицию.