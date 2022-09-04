Стало известно, как Нетаниягу намерен противостоять кампании Либермана

По информации близкой к окружению лидера оппозиции журналистки 12 телеканала Дафны Лиэль, таким образом он хочет понизить их поддержку ниже электорального барьера, и на данном этапе главный удар направлен против НДИ. С этим связано заявление бывшего активиста НДИ и «помощника Либермана» Йоси Камиссы, который рассказал, что двадцать лет назад Либерман предлагал ему 100,000 шекелей за убийство комиссара полиции.

Об этом пишут «Новости Израиля».

По мнению Дафны, в штабе Нетаниягу не надеются отпугнуть такими обвинениями русскоязычных избирателей НДИ — у них другая стратегия. Ей известно, что люди Нетаниягу пытаются организовать новую «русскую партию», которая сможет отобрать у Либермана часть голосов.

Стоит отметить, что НДИ может рассчитывать на 5 депутатских мандатов. В 2019 году партия уже находилась на грани электорального барьера, но все резко изменилось после того, как Либерман разорвал «вечный» союз с Нетанияху и перешел в лагерь его противников, ослабил антиарабскую и усилил антиклерикальную риторику.

Ранее «Курсор» писал о том, что члены движения Crime Minister, которые протестовали в Ришон ле-Ционе против Нетаниягу, стали жертвой нападение молодого поколения.