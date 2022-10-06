Будет ли БАЛАД принимать участие в предстоящих выборах: что известно

На заседании Верховного суда, длившегося около часа, судьи рассматривали вопрос о дисквалификации партии БАЛАД, но пока «нет никаких доказательных оснований для дисквалификации партии».

На состоявшемся в четверг слушании в Верховном суде рассматривался вопрос о допуске партии БАЛАД к участию в предстоящих выборах.

Заседание длилось целый час, судьи неоднократно заявляли, что могут отменить решение избирательной комиссии о лишении партии возможности баллотироваться.

Например, председатель Хают сказал, что «нет никаких доказательных оснований для дисквалификации БАЛАД».

Судья Фогельман также сказал, что «суд уже несколько раз рассматривал дисквалификацию БАЛАД, и дебаты уже были решены в прошлом».

Судья Анат Барон добавила, что это был «поверхностный» запрос о дисквалификации. Ожидается, что в ближайшее воскресенье Верховный суд опубликует свое решение по поводу дискуссии о дисквалификации партии БАЛАД, но оно может быть опубликовано без объяснения причин, а причины будут уточнены лишь позднее, как это уже неоднократно случалось в мимо.

Кроме того, сегодня суд рассмотрел ходатайство депутата Кнессета Амихая Шикли об отмене его дисквалификации и ходатайство об отстранении депутата Кнессета Идит Сильман.

Ранее Курсор публиковал данные опроса: блок Нетаниягу проиграет, если Шакед выйдет из гонки. «Еврейский дом» может не пройти избирательный барьер, и если он выпадет, то партия Ликуд, возглавляемая Нетаниягу, тоже проиграет.