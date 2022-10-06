Опрос: блок Нетаниягу проиграет, если Шакед выйдет из гонки

«Еврейский дом» может не пройти избирательный барьер, и если он выпадет, то партия Ликуд, возглавляемая Нетаниягу, тоже проиграет.

Эксперты провели опрос, который показал, что Ликуд может получить 32 места в Кнессете, Еш Атид – 24, Религиозный сионизм – 13 мест, партия национального единства – 11, Шас – 8, а объединенный иудаизм Торы – 7.

Об этом сообщает Israel National News.

Меньшими партиями будут Авода и Исраэль Бейтену с 6 местами каждая; МЕРЕЦ на 5 мест; и Хадаш-Тааль (остатки Объединенного арабского списка) и Объединенного арабского списка (Раам) с 4 местами каждый. В общей сложности праворелигиозный блок, который возглавляет Ликуд и депутат Кнессета Биньямином Нетаниягу, получит 60 мест в Кнессете, а нынешние партнеры по коалиции во главе с Еш Атид получат 56 мест. Остальные четыре места достанутся Хадаш-Таал, которая не входит ни в одну коалицию.

Согласно этому опросу, партия «Еврейский дом» не преодолеет избирательный барьер. Однако, если она выпадет из гонки, то это повлияет на результаты выборов: в этом сценарии партия «Национальное единство» получит 12 мест в Кнессете, а треть места в Кнессете достанется религиозному сионизму. В этом сценарии блок под руководством «Ликуда» получит всего 59 мест по сравнению с левоцентристским блоком, который получит 57 мест.

Ранее мы рассказывали, что в среду, 5 октября, глава Ликуда во время молитвы в своей синагоге в Иерусалиме неожиданно почувствовал боль в груди. К нему вызвали медиков, которые доставили Нетаниягу на «скорой» в больницу Шаарей Цедек в Иерусалиме.

В офисе лидера оппозиции заявили, что Нетаниягу прошел серию тестов, которые оказались в норме, и теперь он чувствует себя хорошо. Также «скорейшего и полного выздоровления» политику пожелал премьер-министр Яир Лапид. В тот же день Нетаниягу сообщил, что находится в нормальном состоянии.

«Чувствую себя хорошо, спасибо всем за поддержку и любовь. Гмар Хатима Това!», – сказал он.

Также «Курсор» сообщал, что еще один конгрессмен предостерег Иерусалим от вхождения Бен-Гвира в новое правительство. По его словам Бен-Гвир может «подорвать двусторонние отношения» между Израилем и США.