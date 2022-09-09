Еш Атид представила платформу для продвижения женских вопросов в Кнессете

Яир Лапид раскритиковал текущую политику, которая не защищает женщин, и намерен продвигать платформу для решения женских проблем.

В рамках своей предвыборной программы партия «Еш Атид» представила платформу по решению женских проблем в Кнессете. Актуальность платформы повысилась на фоне растущего общественного обсуждения слишком малого числа женщин-кандидатов в партийных списках.

Платформа «Еш Атид» включает в себя улучшение положения женщин в сфере труда, борьбу с насилием в отношении женщин, а также увеличение представительства женщин на руководящих должностях.

Премьер-министр Яир Лапид выступил в четверг в Тель-Авиве на мероприятии своей партии, посвященном женщинам. Он заявил, что эта платформа является частью основной концепции гендерного паритета партии «Еш Атид».

Он сказал: «Времени больше нет, на дворе 2022 год. Если кто-то не готов слушать пение женщины, он должен уйти. Если кто-то бьет свою жену, он должен уйти из дома. Если кто-то не хочет видеть женщин-солдат в ЦАХАЛе, то он не должен там быть». Лапид раскритиковал жалобы религиозных евреев на женщин в общественных местах и текущую политику, которая не защищает женщин.

Запуск «женской платформы» совпал по времени с разгаром общественных дебатов по поводу ожидаемого низкого числа женщин-законодателей в следующем Кнессете.

Партийные списки должны быть окончательно утверждены к следующему четвергу, а пока в объявленных списках кандидатов только 19 женщин-кандидатов занимают реальные места для прохождения в Кнессет.

«Еш Атид» пока не обнародовала свой список, но источники в партии сообщили, что еще не завершен работу над списком.

Ранее Курсор сообщал результаты опроса: какие шансы у Нетаниягу сформировать большинство. По результатам недавнего опроса, партия Лапида получает больше на один мандат и достигает 25 мест, усилившись за счет потерь «Лагеря государственников».