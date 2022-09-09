Опрос: какие шансы у Нетаниягу сформировать большинство

По результатам недавнего опроса, партия Лапида получает больше на один мандат и достигает 25 мест, усилившись за счет потерь «Лагеря государственников».

Если бы сегодня состоялись выборы в Кнессет 25-го созыва, партия Ликуд получила бы 31 место, Еш Атид — 25 мест, Авода получила бы всего 4 мандата, а МЕРЕЦ — 5 мандатов.

Такие данные показал опрос, проведенный maariv.

Председатель Аводы министр транспорта Мейрав Михаэли прибудет в субботу вечером на трехстороннюю встречу с премьер-министром Яиром Лапидом и председателем МЕРЕЦ Зехавой Гальон. Ранее сообщалось, что она настроена против союза с МЕРЕЦ, но, возможно, изменит свое мнение после публикации драматических результатов опроса.

В итоге партии разделяют голоса избирателей следующим образом: Ликуд во главе с Биньямином Нетаниягу, который на этой неделе направился на грузовике с бронестеклянной камерой к избирателям по всей стране, лидирует с 31 мандатом. «Еш Атид», возглавляемая Яиром Лапидом, усиливается и поднимается до 25 мест. Третьей по величине партией является Религиозный сионизм — Оцма Иегудит во главе со Смотричем и Бен-Гвиром, они получают 13 мест.

Партия «Лагерь государственников» во главе с Бени Ганцем и его партнерами Гидеоном Сааром и Гади Айзенкотом, который претендует на формирование широкого правительства единства, испытывает трудности с подъемом. В текущем опросе он получит 12 мандатов.

Ранее Курсор писал, что Смотрич рассказал, как Ганц «скрывает свою левизну».

Также мы информировали, что партия «Национальное единство» обнародовала список кандидатов в Кнессет.