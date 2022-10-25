Гади Айзенкот: Я не вижу арабских партий в коалиции

Кандидат от «Лагеря государственников» Айзенкот считает, что изменение инструкций по открытию огня в ЦАХАЛе — это «дешевый популизм». «Только тот, кто не был в армии, может так думать».

Бывший начальник Генштаба Гади Айзенкот прокомментировал возможность создания коалиции с арабскими партиями.

Он заявил: «Я не вижу их в коалиции как партнеров. Они хотят государство для всех его граждан, и мы не можем с ними воевать. Но«Братья-мусульмане» как часть коалиции не имеют смысла».

Также Гади Айзенкот удивил высказыванием, что раньше голосовал за Ликуд.

Он рассказал о своем отношении к возвращению тел пропавших без вести Хадара Голдина и Орона Шауля, заявив: «К сожалению, я провалил свою миссию. У нас огромный долг, который будет выплачен только в том случае, если Орон Шауль и Хадар Голдин вернутся в могилу Израиля».

Гади Айзенкот также прокомментировал претензии к инструкции по открытию огня в ЦАХАЛе: «Это дешевый популизм. Победа над терроризмом — это не лозунги, это звучит заманчиво, но непрактично. Изменение приказа об открытии огня не осуществляется ответственным министром, и только тот, кто не был в армии, может так думать».

Айзенкот сичтает, что лидер оппозиции Нетаниягу не может претендовать на пост премьер-министра: «Вы не можете быть мэром Беэр-Шевы, Ашкелона или Эйлата, когда у вас есть обвинительные заключения, поэтому имеет ли смысл быть премьер-министром и решать внешние и внутренние проблемы?»

Ранее Курсор писал, что Айзенкот рассказал, почему решение о двух государствах сейчас нереально.