Айзенкот рассказал, почему решение о двух государствах сейчас нереально

Бывший начальник Генштаба Гади Айзенкот считает, что двухгосударственное решение, о котором заявил премьер-министр Яир Лапид в своем выступлении на Генассамблее ООН, в нынешнее время является нереалистичным.

Кандидат от Государственного лагеря в Кнессет выступил на предвыборной конференции, организованной Израильским институтом демократии и Бейт-Игаль-Алон.

Об этом сообщает INN.

По мнению Айзенкота, сегодняшняя реальность отличается от «защитной стены», и исламская вера стала «очень сильной». Он считает, что заявление о двух государствах для двух народов лишено контекста. Экс-начальник Генштаба предлагает предотвращение двухнационального государства, уменьшение израильско-палестинского конфликта, укрепление Израиля как эгалитарного, еврейского и демократического государства.

«Путь – контролируемое действие, на промежуточном этапе – закрытие лазейки в Иудее и Самарии, построение палестинской экономики в Иудее и Самарии в сотрудничестве со странами Персидского залива, чтобы палестинцы не выезжали каждый день на работу в Государство Израиль, им было разрешено приносить финансирование больницам, укрепляя при этом безопасность механизмом, обеспечивающих возможность энергонезависимости, и все это для того, чтобы создать реальность того, что однажды у нас будет сущность, которая будет жить рядом с нами в безопасности, и условием этого является сила ЦАХАЛа, т.к. иначе не будет никакого возрождения в космосе. Наряду с силой ЦАХАЛа, которую необходимо развивать, нам нужно попытаться уменьшить конфликт и вселить надежду в обе страны», – сказал Айзенкот.

Также кандидат от Государственного лагеря в Кнессет не приемлет высказывание Биньямина Нетаниягу, который не собирается соблюдать соглашение о морской границе с Ливаном. Он считает, что слова лидера оппозиции очень опасны и бросают вызов израильской демократии.

«Это неприемлемое заявление, в нашей демократической системе существует преемственность в принятии решений. Мы должны быть осторожны с нашим суверенитетом. Но к базовым понятиям предупреждения, сдерживания, суверенитета и решения я бы добавил еще свойство – делиться израильскими знаниями в том пространстве, в котором мы живем. Мы должны быть очень осторожны с суверенитетом, но если есть возможность создать общий знаменатель и сотрудничество, которое может предотвратить региональную деградацию в будущем, то это правильный шаг», – заявил он.

Ранее мы рассказывали, что чиновники в Иудеи и Самарии обратились с призывом к Нетаниягу.

Также «Курсор» сообщал о том, что Итамар Бен-Гвир раскритиковал Лапида и сказал, что он «наносит ущерб безопасности Израиля«.