Матан Кахана высказался о перспективах премьерства Нетаниягу

Генерал-майор Гади Айзенкот, присоединившийся к «Лагерю государственников» под руководством Бенни Ганца и Гидеона Саара, во время интервью на канале News 12 рассказал, почему он предпочел объединиться с Ганцем, а не с премьер-министром Лапидом.

Член его партии, депутат Кнессета Матан Кахана, прокомментировал слова Айзенкота: «Я думаю, что важно понимать на предстоящих выборах, что есть два человека, которые баллотируются на пост премьер-министра и тот, кто баллотируется на переходный пост премьер-министра. Если Нетаниягу будет премьер-министром, тогда, я думаю, это будет во вред Государству Израиль. Либо здесь будет Бени Ганц, единственный, кто сможет сформировать реальное и стабильное правительство на следующий день после того, как Нетаниягху не получит 61 мандат».

Депутат Кнессета Кахана уверен, ультраортодоксы никогда не захотят быть в оппозиции, во всяком случае, если Яир Лапид будет премьер-министром переходного правительства. Поэтому Бени Ганц — единственный, кто сможет установить широкое правительство. «Никто из нас не пойдет с объединенной партией, и именно поэтому мы здесь, чтобы сформировать правительство с Ганцем».

При этом, Бени Ганц вначале намерен дождаться результатов выборов: «Израиль на первом месте — давайте дадим Нетаниягу шанс».

Ранее Курсор писал о словах Орбаха: Хорошо, что Шакед рассталась с Хенделем.

Также мы информировали, что Михаэли ответила Лапиду на предложение совместно сформировать новое правительство.