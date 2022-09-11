Михаэли ответила Лапиду на предложение совместно сформировать новое правительство

По словам министра транспорта, в объединении сторон нет смысла, поскольку «не было представлено никаких новых данных», оправдывающих такой союз.

Председатель партии Авода, министр транспорта Мейрав Михаэли отказалась от предложения премьер-министра Яира Лапида о создании единого списка ее политической силы и партии МЕРЕЦ на парламентских выборах в обмен на обещание совместно сформировать состав будущего правительства Израиля.

Об этом сообщает портал Maariv.

Отмечается, что Михаэли даже отказалась от продолжения переговоров по этому вопросу, объяснив свою позицию тем, что «не было представлено никаких новых данных, которые оправдывали бы объединение двух партий».

Как известно, Лапид предложил Михаэли в случае создания общего списка взять в проходную часть по одному кандидату от МЕРЕЦа и Аводы, а также в случае последующего формирования им правительства сделать для обеих партий паритетный принцип в не зависимости от количества набранных голосов.

Как сообщал Курсор, в конце августа министр транспорта Мейрав Михаэли раскритиковал попытки премьер-министра Израиля Яира Лапида заставить ее присоединиться к партии МЕРЕЦ, заявив, что такой союз не принесет пользы блоку в целом.

«Есть много сил, которые работают против нас, в том числе и другие партии блока. Министр обороны Бени Ганц также работает против нас по-разному. И это законно, это политика, но мы начнем нашу кампанию сейчас, мы представим наши ценности, и мы будем говорить с общественностью прямо уровень, как мы это делаем хорошо. Мы увеличим власть партии», — отметила она.

Также Курсор информировал о том, что что может помочь Нетаниягу получить необходимое большинство.

Очередные выборы в Кнессет запланированы на 1 ноября.