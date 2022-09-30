Опрос: блок Нетаниягу теряет голоса, а его противники в плюсе

За месяц до выборов опросы до сих пор не могут точно определить, кто возглавит страну. При этом потеря Ликудом голосов избирателей укрепила «Лагерь государственников» и «Религиозный сионизм».

До выборов осталось около месяца, и отсутствие решения между блоками вызывает определенные опасения.

Об этом сообщают данные опроса, проведенного Panels Politics по по заказу maariv.

Согласно опросу, блок Нетаниягу ослабел на одно место и получит 59 мандатов, а блок противников Биби увеличивает свой потенциал до 57 мандатов.

Ликуд во главе с Биньямином Нетаниягу в опросах опустился с 33 до 31 места. Один мандат от Ликуда достается партии «Оцма Иегудит» во главе с Бецалелем Смотричем и Итамаром Бен-Гвиром, увеличив количество мандатов с 12 до 13, а еще один мандат перетекает в «Лагерь государственников» во главе с Бени Ганцем и Гидеоном Сааром, увеличив их количество мандатов с 12 до 13 мандатов. Еш Атид получает 24 мандата.

ШАС во главе с Арье Дери сохраняет свою позицию пятой по величине партии с 8 мандатами, за ним следует иудаизм Торы во главе с Моше Гафни — с 7 мандатами.

«Исраэль Бейтену» во главе с Авигдором Либерманом усиливается до 6 мандатов. Авода во главе с Мейрав Михаэли теряют 1 мандат и получают 5 мест, как у МЕРЕЦ.

Внизу находится Хадаш-Таал во главе с Айманом Оде и Ахмадом Тиби, которая получает 4 мандата, как и РААМ во главе с Мансуром Аббасом.

Падение затронуло и «Еврейский дом» во главе с Айелет Шакед, которая пообещала идти до конца и отрицала переговоры о выходе из гонки. Партия ослабевает и падает с 2% в предыдущем опросе до 1,9% в текущем опросе.

Дальше по списку идет «Экономическая свобода» во главе с Абиром Кара, она поднимается до 1%. Экономическая партия также увеличила свою долю с 0,5% в предыдущем опросе до 1% в текущем опросе. Замыкает список партия Burning Youth , которая падает с 0,7% до 0,4%.

В ходе опроса также изучалось: если Нетаниягу не удастся набрать 61 мандат, то кто из двоих больше подходит на пост премьер-министра — Бени Ганц или Яир Лапид. В этом случае избиратели считают Лапида более подходящим: 35% по сравнению с 27%, которые считают подходящим Ганца. 38% не знают. Сторонники Нетаниягу больше склоняются к Ганцу (35% по сравнению с 10% у Лапида), в то время как противники Нетаниягу считают Лапида более подходящим (68% по сравнению с 23% у Ганца).

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