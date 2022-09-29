ЦИК запретила БАЛАДу участвовать в выборах в Кнессет, но все может измениться

Центральная избирательная комиссия запретила партии БАЛАД принимать в выборах в Кнессет 25-го созыва. 9 членов комитета проголосовали за запрет, а 5 – против.

Члены БАЛАДа намерены подать апелляцию на это решение в Верховный суд. Одновременно с этим ЦИК отклонил две просьбы о запрете РААМу баллотироваться.

Об этом сообщает Jewish Press.

Перед слушанием генпрокурор Гали Бахарав-Миара представила свое мнение в ЦИК, утверждая, что отсутствуют какие-либо основания для отстранения БАЛАДа и РААМа от участия в выборах. Она отметила, что доказательства, подтверждающие просьбу о запрете БАЛАДа, не соответствуют строгим стандартам, которые ранее установили в постановлении Верховного суда. Что касается Раама, генпрокурор добавила, что из представленных доказательств невозможно сделать вывод о том, что РААМ предлагает материальную, политическую или иную поддержку в вооруженной борьбе террористической организации.

Если БАГАЦ сохранит запрет на участие БАЛАДа, то у правых могут возникнуть проблемы, потому что Объединенный арабский список может получить 5 или 6 мандатов. Если же БАЛАД баллотируется, список сократится до 4. Эти 2 мандата могут достаться партии Биньямина Нетаниягу и ее партии Ликуд.

Эту ситуацию уже прокомментировал министр финансов и председатель партии Исраэль Бейтену Авигдор Либерман. Он напал на правые партии за их отсутствие на голосовании по дисквалификации партии БАЛАД.

«Ты, Биби, весь день говоришь о том, какой ты «правый», а на деле нам удалось дисквалифицировать БАЛАДа, хотя твой «правый» просто не явился и не проголосовал. Есть право слова и право действия. И никто больше не верит вашим словам», – сказал Либерман.

Ранее мы рассказывали, что ЦИК отстранил Амихая Шикли от участия в выборах в списке Ликуда.

Также «Курсор» сообщал о том, что Матан Кахана прошел колоноскопию и сделал заявление.

Помимо этого, в США предостерегают от назначения Бен-Гвира министром.