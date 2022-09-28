«Призывающий к насилию»: Бен-Гвир ответил на критику Аводы

«Мы не уберем плакат! Он призывает к изгнанию из страны тех, кто поддерживает террор», — Итамар Бен-Гвир не намерен реагировать на угрозы Аводы.

Авода подавала жалобу на предвыборный плакат партии «Оцма Иегудит» и назвала его «расистским и призывающим к насилию».

Причиной столь резкой крики стали портреты Аймана Удэ, Ахмеда Тиби и Офера Касифа, подписанные одним из традиционых пожеланий на Рош ха-Шана: «Да будет желанием Твоим [Всевышний], чтобы не стало у нас противников».

В жалобе указано, что «жители Рамат-Гана осуждают ненавистнический и подстрекательский плакат, размещенный на въезде в город. Арабские граждане страны не являются нашими врагами, даже если мы с ними не согласны. Этот плакат не только ранит чувства общественности, но также представляет собой опасный призыв к действию, и мы боремся за его немедленное устранение».

Сам же Бен-Гвир ответил на критику, сказав, что ставший причиной бурной дискуссии плакат «призывает к изгнанию из страны тех, кто поддерживает террор и наносит вред солдатам ЦАХАЛ: Касифа, Тиби и Удэ, сторонников терроризма, точно соответствующих этому определению».

Бен-Гвир заявил: «Мы не уберем плакат, и скажем вслух, чётко и ясно: ваше место – в сирийском парламенте, а не в израильском!»

Ранее Курсор писал, что в Оцма Иегудит отреагировали на беспорядки на Храмовой горе и в Восточном Иерусалиме.