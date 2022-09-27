В Оцма Иегудит отреагировали на беспорядки на Храмовой горе и в Восточном Иерусалиме

По словам Итамара Бен-Гвира, полиция должна использовать силу против «бунтовщиков, которые подвергают опасности солдат и полицию, а не для разгона демонстраций».

Появилась реакция председателя партии «Оцма Иегудит» Итамара Бен-Гвира на беспорядки, произошедшие на Храмовой горе и в Восточном Иерусалиме.

Об этом сообщает inn.co.il.

По словам Бен-Гвира, директива полиции должна заключаться в том, чтобы использовать боевой огонь против «бунтовщиков, которые подвергают опасности наших солдат и полицию, а не для разгона демонстраций».

«Только так мы добьемся сдерживания наших врагов. С Божьей помощью мы победим на выборах, чтобы создать полностью правое правительство и работать над восстановлением сдерживания и продвижением закона об иммунитете солдат и полиции, чтобы они могли защитить свою жизнь», — сказал лидер «Оцма Иегудит».

Как сообщал Курсор, в понедельник, 26 сентября, на Храмовой горе произошли стычки, в ходе которых израильская полиция арестовала двух нарушителей.

Ночью молодые арабы заперлись в мечети Аль-Акса, расположенной на Храмовой горе в Иерусалиме, и утром, когда начали сходиться прихожане, нарушители внутри мечети совершили беспорядок и периодически запускали из нее фейерверки.

В полиции отметили, что в сети в последнее время стали распространяться неправдивые публикации, касающейся Храмовой горы, с целью подстрекательства к насилию. Такие сообщения, как считают силовики, призваны нагнетать обстановку и ввести общественность в заблуждение.

Курсор писал ранее, что во многих регионах Израиля увеличивается присутствие полиции и происходит повышения уровня готовности до максимального, что обусловлено возможными террористическими атаками.

Еще мы писали, что в Израиле во время массовых беспорядков, подобных тем, что произошли в мае прошлого года в арабском секторе, предлагают блокировать социальные сети. С такой инициативой выступил начальник израильской полиции Коби Шабтай.