Протесты в Рамат-Гане: Бен-Гвиру пришлось пробираться черным ходом

«Вопли левых нас не остановят», — заявил Бен-Гвир и через черный ход прошел в школу Белич в Рамат-Гане, перед которой собрались левые протестующие.

Председатель «Оцма Иегудит» Итамар Бен-Гвир объявил, что он приедет в среднюю школу Белич в Рамат-Гане в рамках предвыборной кампании.

В связи с этим протестующие собрались возле средней школы, ожидая возможности выступить против его политики. «Хватит еврейского терроризма», — скандировали они.

Депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир ответил на левые демонстрации: «Я преисполнен гордости за учеников средней школы Белича, которые выступают против сумасшедших левых. Я буду говорить со школьниками о демократии, о сионизме, о любви к родине и стране. Вопли левых нас не остановят, с божьей помощью мы победим, установим полноценное правое правительство и восстановим здравомыслие в стране».

Левые демонстранты вышли на место происшествия с плакатами: «Хватит еврейского терроризма», «Нет оккупации без сопротивления», «Хватит расизма» и так далее. А ученики внутри школы кричат ​​протестующим: «Пусть горит ваша деревня» и другие ругательства.

Перед митингующими вышли правые сторонники Бен-Гвира, выражая ему свою поддержку. В школе десятки учеников стоят с израильскими флагами и также скандируют слова поддержки Бен-Гвиру.

Председатель «Оцма Иегудит» прибыл на место около 12:00 и был доставлен через черный ход.

При этом полицейские находятся возле средней школы и следят за общественным порядком.

Ранее Курсор писал, что Итамар Бен-Гвир обвинил Ганца в трагедии в долине реки Иордан.