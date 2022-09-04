Итамар Бен-Гвир обвинил Ганца в трагедии в долине реки Иордан

Лидер крайне правой партии Оцма Иегудит резко высказался в адрес министра обороны в связи с обстрелом террористами автобуса, в результате которого один солдат был серьезно ранен, еще пятеро получили легкие ранения.

Глава партии Оцма Иегудит, депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир резко высказался в адрес министра обороны Бени Ганца, комментируя обстрел террористами автобуса, в результате которого один солдат был серьезно ранен, еще пятеро получили легкие ранения.

Об этом сообщает JewishPress.

«Еще одно смертоносное нападение, поддержанное Абу Мазеном и его лучшим другом, министром обороны Ганцем. Для борьбы с терроризмом нам нужна система, не допускающая компромиссов. Еще раз было доказано, что, когда мы не проявляем силу против террористов, они снова и снова наносят нам удары. Молюсь о скорейшем выздоровлении всех раненых», — сказал Бен-Гвир.

Как сообщал Курсор, сегодня, 4 сентября, в результате обстрела автобуса в долине реки Иордан произошел обстрел автобуса. Один солдат серьезно пострадал, еще пятеро солдат и водитель автобуса получили легкие ранения.

По информации ЦАХАЛа и полицейских, поблизости задержали двух вооруженных палестинских боевиков и доставили их в службу безопасности ШАБАК для допроса. Когда террористы покидали место происшествия, то их машины загорелась, благодаря чему ЦАХАЛ их быстро задержал.

Это событие уже прокомментировал премьер-министр Яир Лапид. Он пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и воздал должное израильским службам быстрого реагирования и военнослужащим за оказание помощи раненым и быстрое отслеживание подозреваемых. Также он заявил, что «мы продолжим добираться до всех, кто пытается причинить вред гражданам и солдатам Государства Израиль».

Кроме этого, за профессиональный арест подозреваемых израильские войска похвалил министр обороны Бени Ганц, а также, разумеется, пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Также Курсор информировал о том, что нападение на 90-м шоссе произошло около 12:30. Террористы уцепились за автобус с солдатами бригады «Кафир», открыли по нему огонь из стрелкового оружия и даже пытались поджечь его коктейлями Молотова.