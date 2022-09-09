Райдман жестко раскритиковала Либермана из-за нападок на Нетаниягу

Политическое противостояние Биньямина Нетаниягу и Авигдора Либермана разгорелось с новой силой после того, как министр финансов назвал экс-премьера «отбросом рода человеческого».

Израильская музыкант и общественный деятель Николь Райдман ответила на резкие заявления министра финансов страны Авигдора Либермана в связи с его критикой в адрес лидера оппозиционных сил Биньямина Нетаниягу.

Об этом сообщает издание Mako.

Как известно, противостояние Нетаниягу и Либермана усилилось на этой неделе после заявлений министра финансов, назвавшего экс-премьера «отбросом рода человеческого, у которого нет красных линий». На это Нетаниягу ответил, что Либерман ведет себя как мафиози.

Николь Райдман, которая хорошо знает обоих политиков, жестко раскритиковала Либермана.

«Биньямин Нетаниягу — достойный политик, который собирается возглавить Израиль и победить на предстоящих выборах с большим перевесом: может быть, получить даже больше, чем 63 мандата (в будущем Кнессете — прим. ред.). Что касается Авигдора — не думаю, что мы должны засорять эфир воспоминаниями о неуместных людях», — сказал Райдман.

По ее словам, Либерман использовал «более резкие слова». На вопрос, поддерживает ли она связь с Нетаниягу накануне выборов, Райдман ответила, что они «на связи».

«Он сейчас очень занят, но мы очень спокойны перед этими выборами. Нет никакого давления. … Он правильный лидер, чтобы возглавить Израиль, и это то, что скоро произойдет», — сказала Райдман.

Как сообщал Курсор, в марте министр финансов Израиля Авигдор Либерман снова стал дедушкой. Так, у его старшего сына Коби и супруги Май родилась девочка. В честь новорожденной в семье политика прошло скромное торжество, которое посетил известный бизнесмен Михаил Черной, который ранее был супругом светской львицы Николь Райдман.

Также Курсор информировал о том, что министр финансов Авигдор Либерман накануне обвинил главу оппозиции Биньямина Нетаниягу в организации уголовных обвинений, выдвинутых против него самопровозглашенным бывшим советником Либермана.