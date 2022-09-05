Либерман: Нетаниягу придумал заявления наемного убийцы

Министр финансов Авигдор Либерман заявил, что уголовные обвинения против него являются частью «метода Нетаниягу» по устранению политических оппонентов.

Министр финансов Авигдор Либерман накануне обвинил главу оппозиции Биньямина Нетаниягу в организации уголовных обвинений, выдвинутых против него самопровозглашенным бывшим советником Либермана.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

На прошлой неделе израильтянин по имени Йосси Камиса заявил, что около 20 лет назад, когда он якобы работал помощником Либермана, министр финансов предложил ему 100 000 долларов за убийство высокопоставленного сотрудника израильской полиции, что Либерман категорически отрицает.

«Любой разумный человек, получивший предложение нанести удар по полицейскому, подаст жалобу. Внезапное воспоминание Камиса об этой истории «сбивает с толку», — заявил Либерман.

Либерман также утверждал, что Нетаниягу пытался провести против него клеветническую кампанию, чтобы отвлечь внимание от предупредительного письма, которое бывший премьер-министр получил от Комиссии по расследованию трагедии на горе Мерон.

Назвав это «методом Нетаниягу», Либерман перечислил другие случаи, когда бывший премьер-министр, как сообщалось, участвовал в клеветнических кампаниях. В их числе инцидент в марте 2020 года, когда был записан на пленку стратег кампании министра обороны Бени Ганца Исраэль Бачар, как сообщается, по приказу главы «Ликуда».

«Нетаниягу в панике. Единственное, что отделяет Нетаниягу от премьерства, — это Авигдор Либерман», — азявил Либерман.

Либерман добавил, что он был бы рад пройти проверку на детекторе лжи, от чего Касима до сих пор отказывалась. Тем временем генеральный прокурор Гали Бахарав-Миара объявила, что рассмотрит обвинения Камиса.

«Ликуд» отреагировал на нападки Либермана на Нетаниягу. Фракция заявила, что «надеется, что «национальный подстрекатель» Либерман не заплатит 100 000 долларов тому, кто убьет Нетаниягу».

«Либерман может перестать галлюцинировать. Ликуд и Нетаниягу не имеют ничего общего с выдвинутыми против него обвинениями», — добавила партия.

Ранее Курсор писал, что Либермана обвиняют в планировании ликвидации генерал-майора полиции. Бывший помощник министра финансов обвиняет Авигдора Либермана в якобы озвученном предложении спланировать убийство генерала полиции.

Курсор также сообщал, что Либерман прокомментировал обвинения по поводу подготовки убийства генерала полиции. Либерман сразу дал ответ на обвинения якобы своего бывшего помощника, который сообщил о предполагаемой сумме в сто тысяч долларов за подготовку убийства комиссара полиции.

Скандал вокруг Либермана: как отреагировал юридический советник правительства. Юридический советник правительства намерен инициировать проверку по обвинениям Йоси Камиссы в адрес Либермана.